El Ministerio de Educación entregó detalles de lo que será el trabajo que se hará en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), luego de la explosión que ayer dejó 35 estudiantes heridos. El ministro Nicolás Cataldo criticó el uso de bombas molotov y dijo que las protestas de este tipo no tienen justificación.

La autoridad habló este jueves en un punto de prensa, luego de una mesa intersectorial donde se abordó lo ocurrido. El secretario de Estado expresó que 25 jóvenes aún continúan hospitalizados y, de ellos, 16 tienen heridas graves de distinta consideración.

Junto con lamentar el hecho, Cataldo salió a “condenar muy enfáticamente los hechos de violencia, las bombas molotov son un arma con un potencial destructivo”. Esto porque pueden terminar con la vida de una persona.

Junto con ello, indicó que “hemos reducido de manera significativa los hechos (violentos) de mayor significación” en los colegios. El año pasado hubo 13 situaciones y este 2024 van 4, pero lo ideal, aseveró, es que sean cero.

Por lo mismo, hizo un llamado para abordar responsablemente estos temas en la discusión pública, ya que situaciones de este tipo “no pueden ser legitimadas como movilizaciones de acción social”.

“Detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros. Una cosa es la movilización social, legítima en cualquier Estado de derecho. Otro es legitimar las acciones de violencia cuando son sin sentido”, dijo.

Más tarde, agregó que “esto es un daño a un patrimonio fundamental de nuestra patria, que son nuestros jóvenes… No hay ninguna razón para justificar el uso de armas incendiarias… No validemos estas acciones sin sentido”.

Añadió un llamado a los más grandes, señalando que “los adultos tenemos una misión que es formar a las nuevas generaciones… Aquí hay un problema mucho más grueso, con el papel de las familias en el proceso formativo… Todos los adultos tenemos la misión en trabajar por una sociedad libre de violencia”.

Trabajo en el INBA

Cataldo anunció que trabajarán diversas líneas de acción en el INBA, con el Ministerio de Educación, ayudado por otras instituciones del Gobierno.

La primera etapa será entregar contención psicosocial y emocional a la comunidad, lo que se realizará junto al Ministerio de Salud.

También habrá refuerzo en la convivencia educativa, generando instrumentos específicos sobre la situación que afecta al recinto.

Finalmente, también se tomarán medidas de seguridad, reforzando los entornos del recinto con miras al lunes, cuando los estudiantes regresen a clases.

Dichas medidas se tomarán junto a la Delegación Presidencial de la RM. El delegado Gonzalo Durán confirmó que se presentará una querella contra quienes resulten responsables de lo ocurrido.

“Estos hechos son de la máxima gravedad, son intolerables… Queremos que hechos de esta naturaleza no se repitan”, agregó.

Añadió que, antes del hecho, el recinto “había tenido una evolución extraordinariamente favorable que hemos agradecido, porque había un trabajo al interior del establecimiento que se tradujo en una disminución muy significativa en afectaciones al orden público de mayor envergadura”.