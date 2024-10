Una conductora de la RED Metropolitana de Movilidad compartió su experiencia en redes sociales con un pasajero “fantasma”. Esta situación la habría vivido durante un recorrido desde la Alameda hasta el barrio La Pincoya en Huechuraba.

La mujer de nombre Camila Zúñiga, relató su experiencia paranormal en el transporte público, en el que lleva trabajando poco más de un mes y donde no ha tenido una buena experiencia con la gente. Esto se debe a la evasión del pasaje, la poca cordialidad de los pasajeros, los problemas de tránsito con ciclistas y autos.

Chofer relata su presunta vivencia paranormal con un pasajero “fantasma”

Fue a través de un hilo donde Camila relató lo ocurrido hace una semana, específicamente el martes pasado, cuando un hombre se subió al bus en la intersección de las calles Esmeralda y Enrique Mac Iver.

“Fuera de la Iglesia San Pedro me para un caballero con un balde, tipo 6:05 am, sube, le doy los buenos días, me responde con una sonrisa, paga su pasaje y avanza”, comenzó diciendo la chofer.

Posteriormente, Camila no se percató de la ausencia de este pasajero.

“En fin, nunca vi bajar al caballero ese día, así que en mi mente dije ‘se me pasó"”, agregó.

Se reitera la presencia del hombre

La historia continuó en un segundo día, donde repitieron las características de la primera vez.

“Me dije ‘hoy no se me pasa cuando baje’, por su aspecto pensaba que podía trabajar en el cementerio, limpiando tumbas o flores o que se yo. Termino el recorrido y nuevamente no veo donde se baja, hasta revisé el bus y nada”, confesó.

La situación se replicó en una tercera jornada, lo que provocó aún más extrañeza en Camila.

“Empiezo a ver por la cámara para ver donde se sentaba y no se veía! Si bien el hombre paga, el torniquete no suena cuando pasa y bueno, tampoco se baja nunca del bus… solo se sube”, concluyó, junto entregar detalles de otra vivencia ocurrida el pasado sábado, en la que ahora se incluía una monja.

De acuerdo a la versión de la mujer, no volvió a ver a esta persona desde que acusó la situación en su cuenta de X. Incluso, durante su turno de este martes se le reinició el tablero digital en el que aparece el número del recorrido del bus.

Camila también precisó que a un colega le pasó lo mismo en Fiestas Patrias. Además, la conductora aseguró que la experiencia con el pasajero “fantasma” ocurrió en distintos buses. Mismo recorrido, pero diferentes vehículos.