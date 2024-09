Pasadas las 21:00 horas de este lunes, un matrimonio fue víctima de un violento portonazo en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana. El hecho ocurrió en la calle Tomás de Campanella, donde dos sujetos armados interceptaron a la pareja que recién llegaba a su domicilio.

Cristian Vergara, una de las víctimas, relató a Radio Bío Bío el instante del atraco. “Venía con mi señora en el vehículo, me bajé para abrir el portón y de repente aparecen dos personas. Una le puso una pistola a mi señora y el otro se metió por mi lado y me amenazó. Me dijeron: ‘Bájate o la matamos’”.

Ambos delincuentes portaban armas, según detalló Vergara. “Los dos venían con armas, en todo momento amenazando. Me dijeron garabatos y me ordenaron que me bajara. No tuve opción, entregué el auto”.

Además del vehículo, los delincuentes se llevaron pertenencias personales. “Quedaron unos celulares, plata y un banano recién del supermercado. Veníamos de repactar una deuda, traía efectivo”, agregó el afectado.

Vecinos activaron la alarma comunitaria

La pareja indicó que el asalto ocurrió rápidamente y sin que tuvieran tiempo de reaccionar. “No me percaté de nada, todo fue muy rápido. Todavía no asimilamos lo que pasó”, confesó Vergara, visiblemente afectado.

Los vecinos activaron la alarma comunitaria al percatarse del robo, pero pese a los intentos de algunos de ellos por perseguir a los delincuentes, estos lograron huir con la camioneta. “Varios vecinos tomaron sus autos para seguirlos, pero no dieron con ellos”, comentó un testigo del incidente.

Este testigo, quien prefirió mantener su identidad en reserva, expuso que presenció cómo los delincuentes aparecieron por sorpresa. “Caminaban por Tomás de Campanella y se cruzaron con el matrimonio. Empujaron a la señora que estaba bajando del copiloto y encañonaron al propietario de la camioneta”, relató.

Rastrearon con GPS

Los delincuentes escaparon en dirección hacia la Avenida Santa Rosa. A pesar de que uno de los vecinos logró rastrear un celular que había quedado en la camioneta, Carabineros no logró encontrar el vehículo. “Activamos el GPS, nos dio una ubicación, pero cuando fuimos con Carabineros, no estaba ahí”, detalló el testigo.

El matrimonio se mostró conmocionado por lo ocurrido, esperando que se esclarezca el paradero de los responsables. “Todavía estamos en shock, pero esperamos que hacer esto público ayude en algo”, concluyó Vergara.

Registro del portonazo a matrimonio en San Joaquín: