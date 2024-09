Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En Macul, una nueva encerrona tuvo lugar el lunes por la noche en Siria con la avenida Quilín, donde delincuentes armados sustrajeron un vehículo de alta gama con cinco ocupantes a bordo. Tras amenazar a las víctimas, los criminales se llevaron el automóvil y huyeron en dirección a Vespucio Sur. Aunque no se ha presentado denuncia, se inició una investigación para dar con los responsables, revisando cámaras de seguridad en busca de pistas. Las víctimas, que aparentemente no son residentes de la comuna, fueron recogidas por familiares y no se reportan lesionados hasta el momento.