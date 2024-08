El 4° Juzgado de Garantía de Santiago determinó el arresto domiciliario total y arraigo nacional para Rodrigo Topelberg, exsocio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer en el contexto de la investigación del Ministerio Público por presuntos delitos de estafa y delitos tributarios relacionados con la empresa Factop en el Caso Audios. El tribunal decidió que Topelberg no necesitaba estar en prisión preventiva, por lo que abandonará el anexo penitenciario Capitán Yáber. Durante su testimonio, Topelberg admitió haber difundido un audio comprometedor que revelaba un plan de soborno a funcionarios del SII y la CMF, lo que detonó el caso. Tras enfrentar un dilema moral, decidió enviar el audio a autoridades y al medio Ciper, aclarando que no fue él quien lo filtró. Ahora se encuentra bajo arresto domiciliario mientras se desarrolla la investigación del caso Audio.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para Rodrigo Topelberg, exsocio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer. Esta decisión se da en el contexto de la investigación que el Ministerio Público lleva adelante por presuntos delitos de estafa y delitos tributarios relacionados con la empresa Factop, en el denominado Caso Audios.

Tras la audiencia de revisión de cautelares, el tribunal determinó que ya no era necesario mantener a Topelberg en prisión preventiva. Como resultado, el exsocio de Factop abandonará el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde se encontraba recluido desde hace tres meses.

Recordemos que en su testimonio en la causa, Topelberg reconoció haber difundido un audio que revelaba una conversación comprometedora entre la abogada Leonarda Villalobos, el abogado Luis Hermosilla y Daniel Sauer, lo que terminó detonando el mediático caso Audio. Esta grabación detallaba un plan para sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“Yo esa mañana, antes de esa reunión, me había reunido con Daniel Sauer porque él, entre comillas, se había sincerado conmigo. Me había dicho que estaba orgulloso de cómo yo le puse el hombro, pero él estaba muy triste, decaído”, relató Topelberg durante la audiencia, refiriéndose a los eventos del 22 de junio, cuando Villalobos le mostró fragmentos del audio.

La difusión de este audio provocó una crisis personal en Topelberg, quien comenzó a cuestionar la naturaleza de su relación con Daniel Sauer. “Estaba siendo claramente usado, pero me cuestioné todo”, agregó en su declaración.

Topelberg y su dilema moral en arista Factop

El audio, que contenía la frase “hay que ocultarle los hechos”, llevó a Topelberg a enfrentarse a un dilema moral. “Tenía dos opciones; hacerme el loco y seguir colaborando con dinero que no tenía y automáticamente convertirme en un cómplice, o denunciarlo”, explicó. Finalmente, decidió difundir el audio, afirmando que no podía cometer ilícitos ni convertirse en un delincuente debido a su formación familiar.

Topelberg también aclaró que no filtró el audio, sino que lo envió directamente a las autoridades y al medio Ciper, debido a sus dudas sobre la agilidad del Ministerio Público. “Todo el mundo me ve a mí como el que filtró el audio, y yo no filtré ningún audio”, subrayó, explicando que la grabación fue enviada a través de un WhatsApp anónimo con la foto y el nombre de Daniel Sauer.

Este acto condujo a la revelación del caso Audio, que ahora tiene a Topelberg bajo arresto domiciliario mientras continúa la investigación por Factop.

Defensa espera al exterior de Capitán Yáber salida de Rodrigo Topelberg

El abogado de Topelberg, Alejandro Awad, se refirió desde el anexo Capitán Yáber a la salida de su representado del anexo penitenciario, destacando la actitud colaborativa de su defendido durante todo el proceso por la arista Factop.

“Nadie en un caso mediático se había prestado para responder todas las preguntas que pudiera tener cualquier interviniente, incluido el Ministerio Público y todos los querellantes”, expresó Awad, subrayando que la disposición de Topelberg ha sido ejemplar.

Awad se refirió también a la decisión de su cliente de entregar el audio a las autoridades y a medios de comunicación. “La palabra filtrar no captura el sentido de lo que hizo. Él le entregó el audio al Ministerio Público y a otras autoridades públicas, y al hacerlo también se lo entregó a dos medios de comunicación. Lo hizo para asegurarse de que la entrega tuviera consecuencias, y vaya que la ha tenido”, enfatizó.

El tribunal valoró esta colaboración, señalando que “no podía entender que un hecho de esa importancia no se considerara colaboración”.

En relación con el futuro del caso, Awad destacó que mantener a Topelberg fuera de la cárcel es una garantía para la investigación. “Tener a Rodrigo fuera de la cárcel es una oportunidad permanente de que se sigan destapando cosas. Rodrigo tiene mucho que aportar, y cualquier evidencia nueva que salga solo puede mejorar su situación”, afirmó el abogado, refiriéndose a la reciente noticia sobre la existencia de más de 770 mil páginas de textos provenientes del celular del abogado Luis Hermosilla, las cuales podrían ser relevantes para la investigación.

Finalmente, Awad aseguró que su cliente comparte el interés público porque se esclarezcan todos los hechos involucrados en este caso. “Para Rodrigo, mientras más se sepa, mejor. Cualquier trenza que se descubra, cualquier hebra que se investigue, será una trenza de la que no forma parte Rodrigo”, concluyó.