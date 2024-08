Una mujer fue víctima de un violento portonazo en calle La Loma, en la comuna de La Florida, donde al menos cuatro sujetos, dos de ellos armados con aparentes armas de fuego, la abordaron mientras descendía de su vehículo.

Según se observa en videos de seguridad, la mujer se preparaba para sacar sus pertenencias del automóvil cuando fue sorpresivamente atacada.

Pese a la situación, la mujer no sucumbió al miedo. “Empecé a gritar como nunca he gritado“, relató la víctima, quien forcejeó con dos de los delincuentes que intentaban someterla. La violencia de los atacantes llegó al punto en que uno de ellos intentó silenciarla tapándole la boca.

En medio del forcejeo, la mujer, en un acto de valentía, lanzó las llaves del automóvil hacia el interior de su domicilio, lo que desató la huida de los delincuentes. Sin embargo, uno de los sujetos intentó llevarse su bolso, resultando en un nuevo forcejeo. “Me trató de tirar la cartera. Me arrastraron“, agregó la víctima, describiendo la desesperación del momento.

Hija de la víctima gritó desde la ventana

La hija de la víctima, quien escuchó los gritos de su madre y gritó desde una ventana, fue clave para que el último asaltante desistiera y se uniera a la huida. “Finalmente, mi hija que estaba en ese momento, escuchó que yo estaba gritando. Se asomó por la ventana y le gritó también para que se fuera“, detalló la mujer.

Gracias a la acción rápida de la víctima y su hija, el portonazo no tuvo consecuencias graves. “Gracias a Dios no me pasó nada tan grave, solo un dolor en el codo”, expresó aliviada, aunque no dejó de mencionar el temor y la rabia que sintió durante el ataque.

A pesar de la rapidez del hecho, la víctima logró observar algunos detalles de los delincuentes, aunque todos vestían de negro. “Me di cuenta de que estaban todos de negro, los cuatro. Creo que dos estaban con capucha“, indicó, añadiendo que las cámaras de seguridad captaron al menos el rostro de uno de los atacantes, lo que será clave en la investigación.

Finalmente, la mujer hizo un llamado a no dejar de denunciar estos hechos, por muy insignificantes que parezcan, destacando la importancia de las cámaras de seguridad en la obtención de pruebas para las investigaciones. “Es importante no dejar de hacer la denuncia porque no pasa desapercibido, igual que cualquier otro delito”, concluyó.

Registros del portonazo que mujer frustró en La Florida: