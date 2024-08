El presidente Gabriel Boric anunció este martes que concurrirá durante las próximas horas hasta Lo Prado, y adelantó la clausura de la discoteca D’Alice, donde ayer una mujer fue asesinada.

Sus palabras se dieron en medio de la promulgación de la reforma al Código Penal, donde reflexionó acerca de los diversos asesinatos ocurridos en la capital los últimos días.

“Las últimas semanas, en la región Metropolitana en particular, han sido muy duras en términos de eventos que han terminado en homicidios, y ante eso no somos indiferentes”, indicó.

Agregó que “todos esos espacios, como Estado, vamos a disputarlos y vamos a ganarlos”. Por ello, adelantó que concurrirá a Lo Prado, a pocos metros de donde se ubica la discoteca, donde ayer fueron baleadas cuatro colombianas, una de las cuales murió.

Sin embargo, no participaría directamente de la clausura, sino que de otra actividad.

“Algunos me decían ‘no vaya, presidente, puede ser muy peligroso’. Al contrario, ahí tenemos que estar. Tenemos que decirle a los habitantes de esos barrios que el Estado no los va a abandonar”, señaló.

Junto con ello, sostuvo que “eso no lo podemos naturalizar, vamos a dar la pelea y les vamos a ganar. Esto es una lucha larga, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser difícil y no podemos improvisar”.

Finalmente, Boric concluyó que “esto no va a ser un fracaso o triunfo del Gobierno, esto se trata de un fracaso o triunfo de todos como sociedad (…) con el Estado en su conjunto”.

Delegado confirma más cierres

La información del cierre de la discoteca también fue confirmada por el delegado regional metropolitano, Gonzalo Durán, quien señaló en un punto de prensa que en las próximas horas estarán “clausurando lugares que han afectado gravemente a la seguridad de la población”.

Se trata del centro de eventos ubicado en Lo Prado, pero también indicó que igualmente habrá otras clausuras, para “reducir significativamente los factores de riesgo, de incivilidades y de delitos, que ocurren en la región Metropolitana”.

“El presidente ha decidido acompañar algunas de estas iniciativas… El presidente va a estar permanentemente acompañando múltiples iniciativas que den una señal muy clara de que no vamos a permitir situaciones como las que han ocurrido en algunas comunas de la región, en particular con discotecas o espacios clandestinos”, agregó.

Al ser consultado si también podría ser clausurado o sancionado el Teatro Caupolicán, luego que el pasado domingo muriera un carabinero que estaba realizando labores de seguridad privada, algo prohibido para los uniformados.

Durán señaló que “es parte de lo que se está evaluando”.