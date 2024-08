Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una mujer fue asesinada fuera de una discoteca en Lo Prado, sin tener relación con un altercado en el baño del local. Según la Fiscalía ECOH, un hombre colombiano disparó contra las mujeres, resultando una fallecida y tres lesionadas. Se encontraron vainillas y proyectiles 9mm en el lugar, investigando si fueron disparados con la misma arma. Las mujeres heridas aún no han declarado, y se estableció que la víctima fatal no era objetivo del disparador y no conocía a las heridas. Hasta ahora, no hay detenidos.