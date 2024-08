El colegio Saint George’s dio marcha atrás a la apelación que iba a realizar en la Corte Suprema y decidió acatar el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó cancelar la matrícula de alumnos relacionados con el caso de edición de imágenes de compañeras con Inteligencia Artificial (IA).

El establecimiento educacional ubicado en Vitacura pretendía no acatar la orden de la corte. No obstante, después de que la comunidad educativa se dividiera, decidieron no continuar con su resistencia y cancelaron la matrícula 2025 de los estudiantes vinculados con el caso.

Saint George’s se arrepiente y acata el fallo de la corte de cancelar la matrícula de alumnos

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el colegio ubicado en Vitacura envió una carta a la comunidad firmada por el consejo directivo. A través de este escrito, se refirieron a la situación en general y anunciaron su decisión final.

“En estos días hemos tenido múltiples instancias de diálogo y reflexión con diferentes actores de la comunidad, incluido el Centro de Apoderados, y hemos decidido no apelar y acatar el fallo de la Corte de Apelaciones”, comunicaron desde el Saint George’s.

Además, desde el establecimiento educacional católico enfatizaron en la división que hubo entre los apoderados del colegio.

“Es hora también de terminar con la exposición de nuestros y nuestras estudiantes”, agregaron.

Para cerrar, desde Saint George’s dijeron: “al menos por nuestro lado, desistiremos de la vía legal. Esperamos que esta decisión sea valorada por la comunidad y permita iniciar un proceso de colaboración y aprendizaje y, por cierto, deje atrás la incertidumbre que este caso ha traído a nuestras y nuestros estudiantes”, concluyeron desde el colegio que tomó una decisión interna respecto al caso de interés público.