La candidata a la alcaldía de La Florida, Carol Espinaza, presentó una denuncia en la Contraloría acusando despido injustificado del municipio tras advertirle que podría ser desvinculada por postularse. Espinaza argumenta violación al Principio de Igualdad y No Discriminación, Derecho a la Participación Política, entre otros. La Municipalidad de La Florida afirma que Espinaza trabajaba temporalmente en entrega de vales de gas y que la terminación se basó en presunto uso indebido de información y reclamos de vecinos por su comportamiento durante la campaña electoral, negando intimidación en el despido y mencionando supuestas denuncias de malos tratos hacia sus colegas.

Este miércoles, la candidata a la alcaldía de La Florida, Carol Espinaza, ingresó una denuncia en la Contraloría contra el municipio acusando su despido injustificado.

Lo anterior, luego de que presuntamente se le advirtiera que podía ser desvinculada por presentar su candidatura. “Yo recién estoy entrando a la política y me encuentro con estas malas prácticas. Parece que tienen miedo de que nuevas personas se incorporen. Sé que no es legal lo que me hicieron y por eso estoy aquí para presentar mi denuncia”, afirmó Espinaza.

En la denuncia se especifican los hechos ocurridos junto a fundamentos jurídicos que dan a conocer la irregularidad de Violación al Principio de Igualdad y No Discriminación, el Derecho a la Participación Política, la Infracción al Estatuto Administrativo y el Principio de Probidad Administrativa.

¿Qué dice la municipalidad?

BioBioChile se comunicó con la Municipalidad de La Florida para consultarle al respecto. En el comunicado confirmaron que Espinaza trabajaba en el municipio, pero temporalmente, en entrega de vales de gas.

Y agregaron que durante la campaña electoral de junio, dicha entrega se detuvo debido a un presunto uso indebido de información por parte de otra candidata a alcaldesa que participó en las primarias de Chile Vamos.

Incluso, detallaron que habrían recibido reclamos de vecinos sobre la señora Espinaza, quien se habría tomado fotos durante la entrega, lo que levantó preocupaciones sobre la transparencia y el uso político de los beneficios.

También aclararon que la terminación de su contrato no fue intimidatoria, sino basada en la transparencia. Además, mencionaron que hubo denuncias de malos tratos por parte de la señora Espinaza hacia sus compañeros de trabajo.

Finalmente, señalaron que la municipalidad aún no ha sido notificada oficialmente de ninguna denuncia por parte de la Contraloría.