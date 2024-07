El presidente Gabriel Boric llegó este jueves a la Escuela de Formación de Carabineros en Cerrillos, para visitar a los 509 efectivos que se sumarán al refuerzo de la seguridad en la región Metropolitana. En la actividad, respondió a las críticas por las medidas anunciadas por el Gobierno.

Se trata de uno de los anuncios del mandatario para enfrentar una nueva crisis de seguridad dejada por una ola de asesinatos, junto con la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

Entre el 12 y el 16 de julio, fin de semana largo con interferiado, hubo 17 homicidios en la capital, entre ellas dos masacres en Lampa y Quilicura.

Boric señaló que los 509 funcionarios “van a comenzar a realizar la práctica como parte de su formación profesional”.

“Estos funcionarios, desde las próximas semanas, van a ser parte del reforzamiento integral del plan “Calles Sin Violencia” en la región Metropolitana. A ellos se van a sumar otros 400 carabineros que permitirán un reforzamiento histórico para la región metropolitana de 909 funcionarios en la calle”, agregó.

Boric respondió críticas por cárcel

Así, dijo, se cumple un compromiso adquirido en materia de seguridad, momento en que aprovechó de fustigar las críticas por los anuncios realizados.

La medida más criticada es la construcción de una cárcel de máxima seguridad junto al penal de Santiago 1, lo que es resistido por la alcaldesa oficialista de Santiago, Irací Hassler (PC), quien dijo que se trata de una medida improvisada.

“Estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes, hechos concretos, medidas efectivas, con unidad de propósito, con el Estado presente. Acá no hay atajos, no hay improvisación y tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada”, señaló el mandatario.

Agregó que “Chile está enfrentando de manera firme y decidida a la delincuencia y al crimen organizado. Sabemos que es una tarea difícil, sabemos que la ciudadanía la exige. Quiero que sepan que para nosotros es la primera prioridad”.

“Los problemas complejos, pese a lo que se pueda señalar, no tienen soluciones fáciles, insisto, acá no hay atajos. La seguridad es una materia que debiéramos enfrentar como Estado en donde no debieran haber más de dos bandos”, también aseveró.

Tres etapas

Boric también señaló que a los 909 uniformados mencionados anteriormente, se agregarán “760 carabineros que van a ser distribuidos desde otras funciones. Todos estarán destinados a labores operativas en las calles porque estamos liberándolos de labores administrativas mediante gestión”.

La implementación de todo este aumento se realizará en tres etapas.

“La primera es que desde el lunes 29 (de julio) se contará con 616 uniformados que van a permitir, entre otras tareas, reforzar los operativos enjambre que se llevarán a cabo en todas las comunas de la región”, señaló.

La segunda etapa, en tanto, comenzará el 12 de agosto, cuando se sumarán 909 carabineros para resguardar los espacios de alta afluencia de público.

“Y la tercera etapa, que está presupuestada para el mes de octubre, va a permitir sumar otros 144 nuevos funcionarios a la tarea de resguardo nocturno. Estos esfuerzos se realizan, y esto es muy importante, sin quitarle ningún funcionario al resto de las regiones del país”, señaló el presidente.

Protección legal para portar armas

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, resaltó que los funcionarios de Carabineros en práctica, que se suman a estos trabajos, “tienen protección legal para aportar armas, para tener también garantías en caso de enfrentar una situación igual que si fueran ya funcionarios que terminaron su formación”.

“Eso nos permite que puedan estar en la calle y no van a estar solos, precisamente porque están en esta situación de estar en práctica, van a ser acompañados por 400 tutores. Los 400 tutores son funcionarios que ya están egresados, pero que están en la Escuela Superior de Suboficiales, que ya después de años de carrera están perfeccionándose y están en el último semestre de su perfeccionamiento”, añadió.

Junto con ello, detalló de dónde saldrán los 144 uniformados que se sumarán en el último trimestre de este año para realizar servicios nocturnos.

“Las comisarías se van a preparar para hacer atención al público y encargarse del resguardo provisorio de los detenidos durante la noche de una forma más eficiente de como lo han hecho hasta ahora. Vamos a tener un sistema de turnos que va a significar concentrar los puntos de recepción de denuncias en los horarios de la noche y también los puntos de detención. Eso nos va a permitir liberar a muchos carabineros que hoy día están trabajando en la noche, pero adentro de las comisarías, los vamos a poder sacar de las comisarías”, indicó.

Agregó que “sabemos que la noche, y especialmente la noche y los fines de semana, es un momento en que hay que poner mucha prioridad, es quizás cuando se cometen los delitos más graves, y ahí se requiere un refuerzo especial. En este último componente, vamos a requerir colaboración de la ciudadanía, porque eso va a significar organizar de otra manera, por ejemplo, las denuncias nocturnas. Vamos a tomarnos el tiempo para informar, para que todo el mundo conozca esta nueva modalidad de trabajo”.