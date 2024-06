Durante la madrugada de este jueves se produjo un choque entre un tren de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y un tren de carga de la empresa Fepasa, que dejó a dos personas fallecidas y nueve heridas.

Con el pasar de las horas se han dado a conocer nuevos antecedentes y algunas hipótesis respecto a las causas que originaron el hecho.

Según han confirmado las autoridades, el tren de la empresa estatal se encontraba realizando pruebas, por lo que iba sin pasajeros. Sus nueve ocupantes formaban parte de la tripulación, y todos ellos resultaron heridos. Mientras que en el tren de carga iban dos trabajadores, quienes transportaban placas de cobre: el maquinista y su acompañante, quienes fallecieron de forma inmediata.

El fiscal Pedro Aravena inicialmente apuntó a una eventual descoordinación en la central encargada de monitorear los viajes. “Por razones que se desconocen, desde la central no fue avisado que venía este tren de carga hacia el norte, y el tren que chocó, que venía de norte a sur, que no venía con pasajeros, no fue informado que venía este tren y se produjo el impacto”, indicó.

Por otro lado, apuntó también a un posible fallo en el instrumento de geolocalización del tren de EFE. “El sistema GPS del automotor no estaba funcionando al momento del accidente”, afirmó el persecutor, quien además señaló que la máquina “venía a alrededor de 58 kilómetros por hora”.

Maquinista y operador de EFE detenidos

Tras la fatal colisión, este jueves fueron detenidos el maquinista del tren de EFE que protagonizó el accidente, y el encargado de control de las vías, empleado de la misma compañía.

Según informó la Fiscalía Metropolitana Occidente, ambas personas pasarán a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde serán imputados por cuasidelito de homicidio y lesiones graves.

Los dos trabajadores de la empresa estatal fueron aprehendidos por funcionarios del OS9 de Carabineros, quienes trabajan en las diligencias para investigar los hechos, junto con la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y el Laboratorio de Criminalística.

“Hasta el momento tenemos conocimiento de dos personas detenidas que estarían involucradas o tendrían posible responsabilidad en este caso”, indicó el mayor Sergio Navarrete, de la 62° Comisaría de Carabineros.

La capitán Victoria Ramírez, de la Prefectura SIAT, detalló que “de las dos personas detenidas, uno sería el conductor del tren de pasajeros, el que estaba realizando las pruebas aquí en el lugar, y el otro sería el operador del control de vías, ambos de la empresa EFE”.

Además, confirmó que el maquinista del tren “está lesionado y se encuentra en la Mutual de Seguridad”, mientras que el operador está recluido “en dependencias del OS9 de Carabineros”.

Sobre las razones exactas por las cuales se produjo el hecho, Ramírez señaló que eso aún “está en estudio”. “Hay que recabar mucha información, muchos indicios, que son importantes para poder determinarlo, pero básicamente la detención de ellos es por la responsabilidad que les asisten en este accidente ferroviario”, afirmó.