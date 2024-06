Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Dos trenes, uno de carga y otro de pasajeros en maniobra de prueba, colisionaron en San Bernardo, desencadenando una tragedia ferroviaria. El fiscal Pedro Aravena Arriagada lidera la investigación para determinar responsabilidades, centrándose en identificar a los responsables del control de vías. El tren de pasajeros, en prueba sin servicio activo, no fue alertado del acercamiento del tren de carga, resultando en la fatalidad de los dos maquinistas del primer tren. A pesar de que la tripulación logró evacuar con lesiones graves pero no mortales a los demás ocupantes, la velocidad exacta a la que se movía el tren aún no ha sido confirmada debido a la falta de funcionamiento del sistema GPS.