Con una lesión grave resultó un general en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, luego de que fuera víctima de un asalto, junto a su familia, en la comuna de Lo Barnechea.

El grupo familiar iba llegando hasta su domicilio desde un viaje al extranjero, cuando uno de sus integrantes se percató de que al interior de este se encontraban desconocidos premunidos con armas de fuego.

Los asaltantes salieron y procedieron a intimidar a las víctimas, momento en que el padre de la familia recibió reiterados golpes, resultando con uno de sus brazos fracturado.

“Mi hijo menor va a abrir la puerta de la casa, y sale corriendo y gritando que hay gente adentro. Ahí salen unos tipos, me abalanzó sobre ellos y me agarran, me tiran el suelo, de los cuales dos iban armados con pistolas. Me pegaron muchas patadas en la cara”, relató el dueño de casa y víctima del asalto.

Presuntamente, los asaltantes buscaban robar una caja fuerte, sin embargo, no lo lograron. Pero sí se llevaron aproximadamente $12 millones en especies de valor.

La Fiscalía Oriente determinó que la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI se hiciera cargo de la investigación del caso.

Al respecto, se refirió la comisario Valeska Saavedra. “Proceden a intimidar a la familia con armas de fuego, haciéndolos ingresar al inmueble. En este momento, el padre realiza un forcejeo con estos sujetos”, detalló.