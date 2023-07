Medios de prensa nacional captaron el momento en que un desconocido percutó al menos cinco balazos en las cercanías de la casa de Elena Rojas Crespo, una de los dos imputados por el robo al ministerio de Desarrollo Social ocurrido la noche del miércoles pasado.

Mientras periodistas de T13 y 24 Horas entrevistaban a la mujer, quien quedó con arresto domiciliario por recepcionar los computadores sustraídos, un desconocido disparó al aire y contra el vehículo de la familia de la imputada. Según reconoció Elena Rojas, el ataque se provocó por rencillas anteriores.

Antes de que la conversación se interrumpiera por el inusual hecho, Elena Rojas entregó detalles sobre el hecho en el que se vió involucrada, así como también su nieto, Miguel Ángel Apablaza Suáre. “Mi hijo tampoco sabía el grado de qué era lo que estaba sucediendo, a él le dijeron unos cabros, ahí te vamos a hacer un regalo para que costees tus necesidades y él lo aceptó porque está preso y no lo va a ver nadie”, aseguró.

A esto, agregó que “él no vio que era algo maldadoso, sabía que era ilícito, pero no una cosa tan grave. Él va y me dice, ‘madre me puedes recibir una encomienda’ y yo le dije que sí. Igual le dije, no vaya a ser un problema porque por tener antecedentes mi palabra no es creíble ante la ley. ‘No madre no es nada’, me dijo, ‘tranquila no más"”, agregó Elena.

Bajo esa misma línea, según publicó 24 Horas, la mujer sostuvo que “yo fui y la recibí, al otro día cuando me levanto y veo las noticias, veo esto. Era justo la misma cantidad, yo quedé mal y lo llamé y le dije que tengo que deshacerme, yo no puedo…”, relató.

Cabe destacar que la Fiscalía Centro Norte obtuvo prisión preventiva anticipada para Miguel Ángel Apablaza Suárez (24), principal acusado por el robo de computadores y una caja de seguridad en el ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total para Elena Rojas Crespo (60), abuela de Apablaza.