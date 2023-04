Tras confirmarse la muerte del cabo Daniel Palma de Carabineros, el hermano del uniformado habló con la prensa, donde destacó la vocación que tenía por su trabajo y que le habría gustado tener más respaldo para realizar sus labores.

La muerte de Palma se confirmó a eso de las 02:00 de este jueves, luego de ser baleado la noche del miércoles en el rostro por un delincuente que aún no ha sido identificado, durante una fiscalización en el centro de Santiago.

Luego de eso, Mauricio Palma, hermano del fallecido uniformado, destacó a su hermano y su madurez para ser carabinero.

“Mi hermano era el más fuerte de todos nosotros, era el que tenía una madurez impresionante. Nos dejaron sin él, te voy a extrañar hermano. Si estoy hablando aquí, yo siempre he sido la oveja negra, siempre dicen que no tengo que hablar, pero me quitaron a mi hermano”, indicó Mauricio Palma.

En la misma línea, destacó que al ahora mártir de la institución le había gustado que las autoridades respaldaran su trabajo.

“Hace poco había hablado con él, le pedí que se cuidara, pero él siempre tuvo vocación para su trabajo. Me imagino que a él le hubiera gustado que lo respaldaran”, añadió el hermano.

Daniel Palma era funcionario de la Cuarta Comisaría de Santiago, estaba casada con otra funcionaria de Carabineros, tenía un hijo de 4 años y su pareja tiene 5 meses de embarazo.

De momento, no hay detenidos por este crimen que está siendo investigado por Carabineros.