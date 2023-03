Chinche del arce: expertos explican cómo se puede enfrentar la plaga presente en la RM

Un grupo de especialistas de la Universidad de Chile dieron a conocer cómo se puede enfrentar la plaga del chinche del arce, insecto que se encuentra presente en varias comunas de la región Metropolitana.

Según el entomólogo Eduardo Faúndez, una de las teorías sobre la llegada del chinche del arce (Boisea trivittata) a la zona centro del país, se habría debido al aterrizaje de un vuelo proveniente de Norteamérica, ya que sus primeros hallazgos se realizaron en marzo de 2020 en Pudahuel, es decir, en los alrededores del aeropuerto.

Tras la llegada del insecto rojo, esta especie colonizó rápidamente arces ornamentales que están presentes en plazas, jardines públicos, calles y también en jardines privados, lo que ha sido motivo de queja para más de algún vecino de la zona oriente de la capital.

Chinche del arce: Preocupación por ingreso a casas en invierno

Los habitantes de las comunas de Cerro Navia, Lo Prado, Maipú, Santiago, Las Condes, Providencia y Ñuñoa, entre otras, han manifestado su preocupación en las últimas semanas, ya que muchos han registrado que los chinches del arce se han metido a sus casas porque el insecto busca refugio ante la llegada del invierno.

El doctor Pedro Cattán, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet) de la Universidad de Chile y director del Diplomado de Postítulo Internacional en Manejo de Plagas Urbanas, indicó que “el ingreso (del chinche del arce) a las casas es una realidad, porque buscan lugares protegidos y, por tanto, pueden situarse en grietas de pisos, en paredes, en suelos de jardines. Se ha descrito ingreso a casas en el Hemisferio Norte”.

Con respecto a su contacto directo con adultos, niños y mascotas, Cattán sostiene que si bien no se ha descrito ninguna transmisión de enfermedades y, en general, no pica a las personas ni a animales, sí han existido casos. “Se han visto casos de picaduras con efectos adversos, principalmente por la generación de respuesta antigénica que no suele ir más allá de una respuesta local en el sitio de la picadura”, afirma.

Sumado a lo anterior, la doctora Jeannette Dabanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile explica que “este insecto no constituye un riesgo conocido de salud para las personas porque, hasta ahora, no ha sido relacionado con la transmisión de agentes infecciosos”.

Chinche del arce: ¿Qué se puede hacer frente a esta plaga?

Los especialistas coinciden en recomendar que en los jardines se aspire tanto al chinche como las hojas de los árboles contaminados, eliminar los frutos del suelo, quitar la hojarasca y tapar todo tipo de grietas en paredes de patios o jardines.

Además, se ha propuesto rociar a los chinches con soluciones jabonosas, pero aún no hay antecedentes comprobados de su utilidad.

“Lo mejor es eliminar todo aquello que pueda transformarse en refugio (…) lo más razonable es cerrar todo tipo de hoyos, perforaciones, rotura de zócalos, eliminar malezas y hierbas. No se recomienda fumigaciones con insecticidas por el daño ambiental”, agrega el profesor Cattán.

En esta labor de erradicación, además, es importante usar protecciones en manos y rostro, idealmente. “Es relevante evitar el contacto directo del insecto con la piel, ya que esto podría generar reacciones alérgicas”, advierte por su parte la médica del Hospital Clínico de la U. de Chile.