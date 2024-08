El diputado por la región del Maule, Jorge Guzmán (Evópoli), presentó una denuncia en la Fiscalía Regional por irregularidades en las listas de espera en el Hospital de Talca y las cartas de notificación encontradas en un basural.

El parlamentario, acompañado del candidato a gobernador regional por el Maule, Juan Eduardo Prieto, llegó hasta este lugar para sostener una reunión con el fiscal regional Julio Contardo, quien abrió una investigación penal.

A raíz de un informe de Contraloría, que da cuenta de una serie de anomalías en la gestión de listas de espera no GES en el Hospital Regional de Talca (HRT), que expone la atención de 56 pacientes que ya habían fallecido, la eliminación de 1.085 pacientes de la lista de espera, inconsistencias en el Sistema de Registro de la Red de Salud del Maule (SISMAULE) y el Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), además por las cartas certificadas encontradas en un basural dirigidas a pacientes del HRT en lista de espera, fueron los motivos del parlamentario para solicitar se investigue este grave hecho que puede ser constitutivo de delito.

Cartas para pacientes en listas de espera

“Hemos sostenido esta reunión con el fiscal regional, quien nos ha confirmado que ya se ha abierto una carpeta de investigación por los hechos que puedan ser constitutivos de delito respecto a esta situación. El fiscal nos había confirmado lo respecto de las cartas, esa es la situación que ellos estarían investigando”, comentó el legislador.

Recalcando que están pidiendo que “se investigue el conjunto, por cuanto también creemos, y sobre todo si hay un manejo irregular de las listas de espera, atenciones clínicas a personas fallecidas, que podríamos estar en presencia de algún delito funcionario, como puede ser un fraude al fisco o eventualmente algún delito de estafa”.

A juicio de Guzmán, “esto daña profundamente la fe pública y la salud de aquellas personas que están a la espera de una atención. Así que ambas cosas van a ser objeto de la investigación”.

“Incentivo negativo”

“Esto es un análisis que se hizo a nivel país respecto del manejo de listas de espera, nosotros nos hemos enfocado en la situación del Hospital Regional de Talca, pero efectivamente desde el Congreso Nacional ya se anunció una comisión especial investigadora para analizar la situación de otros hospitales en Chile”, señaló Guzmán.

“Nos preocupa que aquí hay listas de espera que no están reflejando la realidad, es decir, puede que haya más personas en listas de espera que no están siendo consideradas. Y lo más preocupante es que puede haber algún incentivo negativo a eliminar personas de listas de espera, ya sea por metas de gestión o por destacar que se está haciendo el trabajo, pero en la práctica no es la realidad y se está perjudicando la salud de los chilenos”, complementó el diputado.