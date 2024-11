Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Municipalidad de Santa Bárbara fue condenada a pagar una millonaria indemnización y pedir disculpas públicas a una funcionaria municipal que demandó por acoso laboral. El abogado Vladimir González, representante de la demandante Emilia Cheul Muñoz, explicó que tras comprobarse el acoso y daño físico y psicológico sufrido por su cliente, la justicia confirmó el fallo a favor de la profesional. A pesar de la sentencia firme, el municipio no ha cumplido en su totalidad, por lo que se solicitó el apercibimiento del representante legal en caso de no acatar la resolución. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la última presentación del abogado, que exige el cumplimiento de la sentencia bajo amenaza de sanción al alcalde de la comuna.