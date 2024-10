Pescadores de Lirquén protestaron en la ruta entre Penco y Tomé exigiendo al gobierno un bono durante la veda de la cholga que les está afectando económicamente. La manifestación incluyó barricadas incendiarias que interrumpieron el tráfico, siendo dispersadas por Carabineros. Los dirigentes solicitaron un bono de 300 mil pesos durante los tres meses de veda, mientras que el gobierno argumentó que no pueden pagar salarios durante este período. A pesar de reuniones con la delegada presidencial del Bío Bío, no se llegó a un acuerdo, y los pescadores mantienen su lucha por obtener el bono.

Una manifestación realizaron esta mañana un grupo de pescadores de Lirquén en la ruta que une Penco con Tomé, en la región del Bío Bío. Los movilizados piden al gobierno el pago de un bono durante la veda de la cholga.

Los dirigentes dicen que el no poder extraer este molusco les está generando problemas económicos. En tanto, desde el Gobierno indicaron que “no pueden pagar sueldos” cuando los recursos se encuentran veda.

Con barricadas incendiarias los pescadores, mariscadores y buzos protestaron cortando el camino a la altura de Lirquén, Penco. Argumentan que la veda de la cholga, que lleva ya algunos meses, los está afectando de forma económica.

Uno de los dirigentes que participó en la manifestación, Gabriel Quiroga, relató que pidieron a la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, que se les pague un bono en los tres meses de la veda. En concreto, piden un bono de 300 mil pesos.

Frente a los hechos y el kilométrico taco que estaba provocando la manifestación en una de las vías estructurantes del Gran Concepción, Carabineros intervino para despejar la ruta, informó el coronel Claudio Morales.

Consultada la delegada presidencial, Daniela Dresdner, confirmó que se ha reunido en dos oportunidades con los dirigentes del sector bentónico y aseguró que el Gobierno no puede asegurar un sueldo durante los procesos de veda.

“Una sola organización, que es la de Lirquén, no estuvo de acuerdo porque ellos querían y demandaban que el gobierno les pudiera pagar un sueldo durante los meses de veda. Eso es algo que no podemos hacer porque la veda no es una emergencia“, explicó la autoridad.

Los dirigentes aseguraron que seguirán manifestándose para obtener el bono de 300 mil pesos por parte del Gobierno. Mientras que desde el ejecutivo dijeron que por el momento se pueden mejorar las condiciones productivas cuando se ponga fin a la veda de la cholga.