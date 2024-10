El candidato a alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, reveló que tiene un hijo que está en prisión por un robo con violencia registrado en 2021 en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío.

La información la entregó en un video que subió a sus redes sociales con el objetivo de evitar que se quieran “sacar pequeñas ventajas políticas y utilizar un tema humano y familiar como parte de una reyerta electoral”. En el texto de la publicación añadió que “lo hago para contar una parte de mí que también quiero que sepan. La vida, todos lo sabemos, no es siempre color de rosa”.

En el registro dio a conocer que se trata de su hijo Jorge, de 25 años, fruto de una antigua relación con el cual ha mantenido contacto.

“Jorge hace algún tiempo presentó algunos problemas de conducta. Cerca de los 17 años tuvimos los primeros indicios de complejidades en su vida; intentamos ayudarlo por todos los medios, hicimos todo lo que hubo a nuestro alcance como familia, pero lamentablemente esas conductas siguieron“, comenzó relatando.

“Jorge está recluido por un delito que cometió. Tiene una condena de la cual lleva aproximadamente 2 años detenido, tiempo en el que lo he visitado como papá, como cualquier ciudadano, sin ningún privilegio”, añadió y luego precisó que esta semana se desarrollará la lectura de su sentencia.

Explicó que decidió revelar la situación de su hijo debido a su candidatura por el municipio de Talcahuano. “Esta experiencia que me tocó vivir, no quiero que la vivan otros padres, pero además me permite ver de una manera distinta lo que tenemos que hacer con nuestra juventud, con nuestros niños, y vamos a seguir adelante”.

El candidato del PS dijo que “habrá quienes quieran sacar ventaja política” por este hecho que involucra a su hijo, pero que él seguirá con la misma convicción para cambiar la imagen de la comuna puerto.

De igual forma, apuntó a la transparencia “porque así como conocen lo bueno, tienen que conocer lo complejo que estoy viviendo y lo que es parte de mi vida. No puedo ocultar mi vida, ni mis raíces, ni mi familia”.

Para finalizar reiteró que “se los quise contar para que lo supieran por mí y no por otros que van a querer ensuciar lo que estamos haciendo de manera transparente en este proceso para cambiarle la cara a nuestro puerto”.

Los antecedentes del hijo de Eduardo Saavedra

Según los antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, Jorge Saavedra Rubilar, de 25 años de edad, fue declarado culpable y condenado a 10 años y 1 día de cárcel en julio pasado por el Tribunal Oral de Concepción.

Fue detenido y se mantiene en prisión preventiva desde hace dos años, siendo esta al menos la tercera condena por el delito de robo con violencia, y de allí por los antecedentes previos esta última y drástica sanción.

Según el fallo y la investigación de la Fiscalía, el joven, junto a amigos y amigas, atacaba a conductores del sector Lomas Coloradas de San Pedro de la Paz, a quienes se amenazaban con armas blancas para arrebatarles el vehículo.

Esa sentencia está siendo revisada por la Corte de Apelaciones de Concepción a través de un recurso de nulidad, resolución que se conocerá el próximo 18 de octubre y que definirá si los 10 años de cárcel se mantienen o se debe repetir el juicio.