Pesca industrial critica al Ministerio de Economía por no considerar la propuesta de captura de jibia para absorber la mano de obra despedida por el cierre de Huachipato, alegando que la reactivación de la jibia habría creado más de 2 mil empleos con 40 mil toneladas. En contraste, el ministro Grau señaló que la propuesta genera controversia con los pescadores artesanales y que se necesita consenso. Por su parte, desde Pacific Blu aseguran que no buscan ventajas con la solicitud. La delegada presidencial, Daniela Dresdner, indica que el plan del Gobierno no es definitivo y llama a los alcaldes a participar en la toma de decisiones. Se trabaja a nivel parlamentario en una solución para la extracción de jibia en la región de Bío Bío.

Desde la pesca industrial manifestaron sus quejas luego que desde el Ministerio de Economía no considerara la propuesta sobre la captura de la jibia y con ello absorber parte de la mano de obra que quedaría disponible tras el cierre de Huachipato.

En conversación con Radio Bío Bío, el ministro Nicolás Grau afirmó que no se incluyó porque la iniciativa genera controversia en la región, en particular con los pescadores artesanales. “Nosotros creemos que en la medida en que no exista ese consenso, no es necesariamente una buena idea ponerlo en este plan”.

Según dijo el gerente general de la pesquera Landes, Andrés Fosk, les parece poco creíble que no se haya considerado la reactivación de la jibia. Aseguró que con 40 mil toneladas podrían haber activado más de 2 mil puestos de trabajo.

Carla Pettinelli, Gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Pacific Blu, aseguró que no buscan sacar ventajas con esta solicitud, pero que tienen la capacidad de realizar gestiones rápidas ante la necesidad de empleos y que de ahí la propuesta formal que presentaron a la autoridad.

La delegada presidencial, Daniela Dresdner, respondió y dijo que el plan del Gobierno no está escrito en piedra. Además, hizo un llamado a los alcaldes frente a las dudas de la gobernanza y la participación de los municipios en dicha instancia.

Recordemos que según dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau, se está trabajando a nivel parlamentario en una solución para extraer jibia en el actual contexto económico y social de la región del Bío Bío tras el cierre de Huachipato.