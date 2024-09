El ministro de Economía, Nicolás Grau, entregó detalles sobre cómo funcionará el Plan de Fortalecimiento Industrial del Bío Bío tras cierre de Huachipato, en Talcahuano. También explicó por qué se excluyó la propuesta del regreso de la captura industrial de la jibia.

En conversación con Radio Bío Bío, la autoridad de gobierno reconoció que la idea era que este plan -en el cual se trabajó por seis meses- se ejecutara con Huachipato funcionando y que tras la decisión de la empresa se debieron incluir medidas urgentes, de corto plazo, para apoyar a proveedores y trabajadores afectados.

Sobre el fondo del plan, informó que “en la parte de mediano y largo plazo, este plan tiene tres ejes. Uno de aceleración de inversión, es decir, preocuparse de proyectos que están cerca de materializarse, se puedan materializar”, informó.

Para concretar lo anterior, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se reunió con el sector productivo para conocer cuáles son los proyectos relevantes. También hicieron un compromiso con el Gobierno Regional para generar una articulación con el Ministerio de Economía.

En simple, con el financiamiento del GORE Bío Bío buscarán “poner más personas en los servicios sectoriales y en el Servicio de Evaluación Ambiental en la medida que ayuden a acelerar la tramitación de los proyectos”, profundizó.

El segundo eje, siguió Grau, está enfocado en el desarrollo industrial. Esto significa impulsar gremios ya existentes, como el forestal y pesca, entre otros; a las industrias nuevas y la innovación.

El tercer eje es el acero verde para que Chile vuelva a producir acero.

Jurel sí; jibia no

Al ser consultado porque en el plan incluye la captura del jurel y no de la jibia. El ministro afirmó que “la cuota que se puede extraer de jurel, que se define con criterios científicos, Chile tiene más o menos 2/3 de la cuota. Chile es la gran potencia pesquera en materia de jurel”.

“En febrero se va a discutir en Chile, con otros países, si expandimos o no esta cuota de jurel global… Vamos a presentar los informes científicos que soportan nuestra postura que se puede extraer una mayor cuota”, añadió.

Respecto a por qué no se incluyó la propuesta de la industria sobre la captura de la jibia, respondió que en este plan hay iniciativas con un amplio consenso, reconociendo que “el tema de la jibia genera más controversia. Incluso en sectores de la región, como es el artesanal. Nosotros creemos que en la medida en que no exista ese consenso, no es necesariamente una buena idea ponerlo en este plan”.

Pese a ello, no descartó que lo anterior pueda avanzar desde el Congreso, ya que es una iniciativa que no necesita patrocinio del gobierno.

Desde agosto de 2019 que la pesca industrial no puede participar de la pesca de la jibia, tras la promulgación de una ley de iniciativa parlamentaria que excluyó al sector de su captura. Eso significó la pérdida de unos 1.700 empleos.

Volviendo al plan, la autoridad dijo que “habrá cosas de efecto inmediato, como los subsidios; acelerar las inversiones públicas podría tardar algunos meses; pero habrá otras que nos demorarán años, como ayudar a que la región del Bío Bío vaya encontrando nuevas vocaciones productivas para que le permitan darle continuidad a su estrategia productiva”.

“Esta es una región que en materia productiva tiene un declive hace mucho tiempo, hace décadas y, por lo tanto, debe haber mucha desesperanza, entonces es importante que en un plan también tenga componentes de efectos más inmediatos”, cerró.

Revisa la entrevista completa a continuación: