Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Camila Polizzi, imputada en el marco del "caso Lencería" del Caso Convenios en el Bío Bío, habló sobre su reinvención tras la venta de contenido para adultos en Arsmate. La ex candidata a alcaldesa y diputada explicó que la necesidad de generar ingresos la llevó a esta decisión, luego de ser formalizada por delitos como estafa y lavado de activos. A pesar de las críticas, Polizzi afirmó que nadie le prohíbe trabajar y que su medida cautelar no la condiciona. La imputada sostiene su inocencia y no descarta continuar en el ámbito de las comunicaciones o la televisión, descartando una carrera política por considerarla "horrible y oscura".