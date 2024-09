Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, visitó la región del Bío Bío para respaldar a los candidatos del sector y exhortó a superar la falta de acuerdos con Republicanos en comunas clave como Concepción. A pesar de no haber llegado a un pacto por la alcaldía de Concepción, Chile Vamos confía en no perder esta comuna. Schalper destaca la importancia de construir escenarios para captar votos y asegurar la victoria del sector. Por otro lado, la candidata a la alcaldía Valentina Pavez Van Rysselberghe niega la influencia de su madre, Jacqueline Van Rysselberghe, en las negociaciones frustradas. Sergio Giacaman insta a mantener la comunicación con los demás candidatos de derecha en caso de una segunda vuelta por la Gobernación Regional. Schalper también critica la candidatura de Alejandro Navarro por su cercanía con Venezuela, argumentando que no se puede ser demócrata y respaldar regímenes dictatoriales simultáneamente. La jornada contó con la participación de candidatos de Chile Vamos y resaltó la victoria del rechazo en el primer ensayo constitucional post estallido social.