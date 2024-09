Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Autoridades presionan al concesionario de la Planta de Revisión Técnica de Avenida Paicaví en Concepción, región del Bío Bío, para implementar medidas que mitiguen la fila de vehículos que colapsa el tránsito, siendo el sábado pasado un caos vial que afectó significativamente la intercomuna, especialmente a los que transitaban desde San Pedro a Concepción. La falta de coordinación en medidas para ese día fue cuestionada por el seremi de Transportes, mientras el alcalde de Concepción plantea la necesidad de cerrar la planta. Por su parte, el gobernador sugiere soluciones como reservar horas en línea, pero la planta no ofrece esta opción al ser una concesión anterior al 2010. En Talcahuano también se siente el impacto del caos vial por la PTR, con el alcalde solicitando la reubicación de las instalaciones. Se espera que antes de fin de año se habiliten tres nuevas plantas en Tomé, Hualpén y San Pedro de la Paz, con la advertencia de no renovar la concesión vigente de Paicaví si no se soluciona el problema.