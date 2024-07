Durante esta mañana hubo un choque entre un vagón del Biotren y un auto particular en San Pedro de la Paz. El hecho ocurrió en la Ruta 160, cuando el conductor del auto ignoró las señales y fue impactado por el tren. Si bien el conductor admitió no ver la barrera y atribuyó el accidente a una distracción, desde EFE Sur confirmaron que el sistema de protección funcionaba, apuntando a una irresponsabilidad del conductor y enfatizó la importancia de respetar las señales. Afortunadamente, los 75 pasajeros del tren y el conductor resultaron ilesos, debiendo abordar otro tren para continuar su viaje hacia Coronel.

El conductor involucrado, iba sin acompañantes, señaló que no vio que la barrera estaba abajo.

“No es que no haya visto el tren, sino que yo llegué y la barrera es corta, entonces no vi la barrera abajo. Fue un momento de desconcentración, no sé, pero cuando sentí el “pito” y la alarma del tren, ahí tiré a frenar. Por eso el tren me agarró para el lado porque si no, yo no estaría contando esto”, dijo el conductor.

El gerente de Operaciones de EFE Sur, Pedro Baeza, lamentó el accidente y reiteró el llamado a respetar las señaléticas y los cruces ferroviarios.

“Hemos comprobado que el sistema de protección automática del cruce estaba en pleno funcionamiento y el vehículo menor no respetó la señalización ahí presente. Como empresa hacemos un llamado al autocuidado, al respeto de la señalización presente en cada uno de los cruces ferroviarios”, dijo Baeza.

Cerca de 75 pasajeros aproximadamente iban a bordo del tren, los cuales no resultaron heridos. Tuvieron que realizar trasbordo para continuar con su viaje con destino a Coronel. Pese al fuerte impacto, el conductor del vehículo también resultó ileso.