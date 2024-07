Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los ex asesores del gobernador Rodrigo Díaz, imputados en el caso Convenios, reaccionaron a las declaraciones de la autoridad, quien los defendió al afirmar que "son personas decentes y no han robado". Mientras que Rodrigo Martínez, ex administrador regional, expresó su descontento por la forma en que fue exculpado, sugiriendo que son los testimonios de Díaz los que lo tienen como imputado por traspasos de fondos a fundaciones. Por su parte, el padre de Simón Acuña respaldó la inocencia de su hijo e instó al Ministerio Público a investigar para determinar a los verdaderos responsables. Ambos ex asesores se encuentran bajo arresto domiciliario total desde noviembre pasado.