Un ex carabinero se encuentra entre los cuatro detenidos por un robo frustrado en la sucursal de Caja Los Héroes en Lota. El grupo de delincuentes, armados y con el rostro cubierto, ingresó a las instalaciones, golpeando a una trabajadora para acceder a la bóveda. Tras no lograr el ilícito, huyeron en un vehículo robado, siendo perseguidos por la policía hasta que fueron capturados en el kilómetro 33 en Colcura. Durante la operación, se produjeron disparos de los delincuentes contra los carabineros, quienes repelieron el ataque. Los detenidos, chilenos de 20, 21, 28 y 53 años, enfrentan cargos por robo con violencia, infracción a la Ley de Armas, receptación de vehículo motorizado y porte de elementos para delitos. Uno de los implicados, de 28 años, es un ex cabo de Carabineros dado de baja de la institución.