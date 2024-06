Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, reveló en sesión municipal que el corte de ramas y vegetación en el borde de los ríos no se completó antes del sistema frontal debido a problemas con la empresa adjudicada. La autoridad exigió la renuncia de la directora de SECPLAN por la situación, aunque aclaró que la limpieza de ramas no habría evitado la inundación según organismos técnicos. El concejal Felipe Sierra criticó la falta de ejecución del plan invierno y denunció que vecinos alertaron sobre el estado de los ríos y esteros. La alcaldesa destacó que la limpieza de los cauces sí se realizó con maquinaria municipal, pero no el corte de árboles.