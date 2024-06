La SIP de Carabineros de la Primera Comisaría de Concepción logró una particular detención tras descubrir publicaciones en Instagram de un delincuente, identificado como Héctor Cariaga Arriagada, quien presumía de artículos robados y anunciaba futuros robos en el centro de Concepción. En los videos, se le ve portando armas de fuego y herramientas para cometer delitos, así como junto a autos de lujo. Las autoridades actuaron luego de recibir alertas sobre sus planes delictivos en la red social, logrando capturarlo junto a otros tres antisociales en un microbús, donde se encontró un arma de fogueo y a un sujeto con una orden de detención vigente por hurto simple.

Una particular detención realizó Carabineros en Concepción, tras advertir publicaciones en las redes sociales de un delincuente que subía videos a su perfil mostrando artículos de marca robados desde tiendas, avisando además que robaría nuevamente en el centro la ciudad.

Y es que el individuo, identificado como Héctor Cariaga Arriagada, se jactaba en su perfil de la red social acerca de los ilícitos, anunciando que los días en que iba a robar, a lo cual también invitaba al resto a sumarse.

En diversos registros, tales como imágenes y reels, se observa que el sujeto porta aparentemente armas de fuego, así como herramientas para cometer diferentes ilícitos. Junto a estos, también se observan fotos de él junto a autos de lujo.

“Llevo doce horas en la calle. Ya cayó. Hubo dos compañeros, todo original, todo robado. Ahora me alcanza para cortarme el pelo, porque si no robo me lo paga mi mamá (sic)”, se escucha decir a Cariaga en uno de los videos.

Videos en Instagram de delincuente permitieron su captura

Estos registros formaron parte del trabajo investigativo que realizó personal de la Sección de Investigación Policial (SIP), de la Primera Comisaría de Carabineros Concepción, para detectar al delincuente, quienes difundieron por WhatsApp a los funcionarios de la unidad para mantener presente y en alerta una eventual fiscalización contra el sujeto.

Fue así como un uniformado se encontró con el individuo a bordo un microbús de la locomoción colectiva, acompañado por otros tres antisociales. Tras esto, el carabinero alertó a personal de la SIP.

Según las conversaciones de los sujetos, mencionaban que robarían carteras y que portaban un arma de fuego que utilizarían para intimidar a sus víctimas, motivo por el cual personal de la SIP interceptó el bus en calle Castellón con esquina de la avenida Los Carrera, en Concepción.

La capitán de Carabineros, Catalina Saavedra, explicó las diligencias que permitieron la detención de los delincuentes.

“Se logró detectar en la red social Instagram la publicación de un individuo desconocido que manifestaba su intención de cometer robos en el sector central de Concepción”, aseveró.

“Es por eso que ayer, siendo las 17:30 horas, uno de nuestros carabineros en situación de franco, observó la presencia de este individuo al interior de un microbús donde se encontraba acompañado de otro sujeto”, agregó.

En esa línea, precisó que “estos individuos discutían abiertamente sobre la realización de actos ilícitos, haciendo mención al porte de un arma de fuego para intimidar a sus posibles víctimas”.

En medio de la fiscalización de los sujetos, se le encontró a uno un arma tipo revólver de fogueo que portaba escondida en un banano.

El segundo sujeto portaba un alicate. El tercero mantenía una orden vigente de detención por el delito de hurto simple y el cuarto sujeto fue detenido como cómplice de sus acciones.

Todos los aprehendidos registraban detenciones anteriores por delitos diferentes y solo uno de ellos una orden vigente de detención.

La Fiscalía de flagrancia instruyó el control de detención para tres de estos cuatro sujetos que cayeron gracias a sus propias publicaciones por Instagram.