Bomberos de Nacimiento no descartó interponer acciones judiciales por incumplimiento del artista urbano Marcianeke en un show benéfico.

Bomberos de Nacimiento, en la región del Bío Bío, mostró su malestar e incomodidad con el incumplimiento de contrato y compromiso del cantante urbano Marcianeke, que debía presentarse el sábado por la noche ante miles de personas en un evento organizado por esta institución.

La información la entregó a Radio Bío Bío el superintendente de Bomberos, Alfredo Alarcón, quien molesto incluso dejó entrever acciones legales por las pérdidas y perjuicios económicos que esto les ocasionó.

“Marcianake, que este artista del género urbano, puras mentiras. Que le había salido un show en Santiago a las 6.00 de la tarde, que posteriormente terminó el show, había contratado un helicóptero para irse de Litueche, donde tenía el show, al aeropuerto en Santiago. De ahí tomar un jet privado. Después el helicóptero falló, se iba por tierra, pero como no era un vuelo comercial despegaba a cualquier hora de Santiago”, dijo el Superintendente.

“Finalmente, alrededor de las 10:00 de la noche informa que lamentablemente el jet privado se echó a perder y no podía viajar. No obstante, deja abierta la posibilidad de hacer un evento totalmente gratis para Bomberos en un Hogar de Cristo, en un colegio. Pero la duda es si nos falló la primera vez, ¿irá a aparecer la segunda vez? Traer un artista de esta envergadura no es colocar un amplificador, dos parlantes, un micrófono”, añadió Alarcón.

Sostuvo Alarcón que había contratos firmados con productoras y además que se le pagó la mitad del contrato de su actuación. La gente llegó en un 60 por ciento, del 100 que se pensaba. Por tanto, ya están en contacto con abogados para presentar acciones judiciales.

Cabe señalar que, por medio de un video en redes sociales, Marcianeke indicó que en compensación realizará un show gratis en los próximos días.