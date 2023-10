La toma está instalada a un costado del humedal de Colcura de Lota. Lleva tres años, pero aún no hay cifras oficiales. Bosques Arauco demandó a las personas que viven ahí para que desalojaran el terreno.

Pese a que la toma ilegal emplazada a un costado del humedal Colcura de Lota —región del Bío Bío— lleva tres años, aún no se tiene un catastro de las personas que realmente tienen una necesidad habitacional.

Lo anterior, entendiéndose que la mayoría emplazó una segunda o incluso, una tercera vivienda cerca del cuerpo de agua.

Tuvo que iniciarse un proceso de notificación para un eventual desalojo del predio, propiedad de Bosques Arauco, para que los diversos comités emplazados en la ocupación ilegal se reunieran con autoridades locales, a fin de evitar lo anterior.

No obstante, pese a que se corre contra el tiempo, ni el Servicio de Vivienda y Urbanismo ni el municipio de Lota tienen un catastro de cuántas personas tienen una verdadera necesidad de contar con un casa.

Cabe señalar que la ocupación ilegal se conforma por cerca de 200 familias y data de mediados de 2020.

El concejal de Lota, Gabriel Fuica, si bien manifestó no compartir las ocupaciones irregulares, llamó a aclarar las cifras y el accionar de las autoridades, especialmente por quienes no disponen de una vivienda.

“Si bien es cierto yo no comparto una toma ilegal, a nadie le gustaría que le construyan en su patio otra casa una persona ajena. Pero tampoco podemos dejar desprotegida a la gente que está ahí, que por necesidad se instaló ahí. No hay un catastro oficial, entonces no podemos dar una opinión real de quiénes son los que necesitan o tienen segunda vivienda o tercera vivienda”, manifestó.

No todos quieren desalojar

Desde la Municipalidad de Lota, el alcalde Patricio Marchant, manifestó que hay voluntad de dialogar con quienes protagonizan la toma y establecer una mesa entre el sector público y privado.

Sin embargo, anticipó que hay vecinos de la toma que no estarían dispuestos a dejar el sector, pese a que el caso se judicializó este año.

Mientras que la directora regional del Serviu Bío Bío, María Luz Gajardo, indicó que una parte de la ocupación está en el grupo de campamentos que encabeza la repartición, sin que se entregue una cifra de quienes la conforman.

De momento, lo que si está claro, es que continuarán las reuniones durante la próxima semana para establecer, en lo posible, una hoja de ruta entre los diversos comités.

Teniendo en cuenta que, al margen de un desalojo, en los próximos meses se determinará si Colcura contará con la denominación de Humedal Urbano, lo que implicará aumentar la protección de uno de los pocos cuerpos de agua que quedan en Lota.