Una funcionaria de la dotación Subcontraloría Zonal Sur denunció ser víctima de abuso sexual por parte de su jefe, el coronel John Cornejo Varela, quien tenía el cargo de subcontralor en Concepción.

Según los antecedentes, la sección de Asuntos Internos tomó la declaración de la víctima y los hechos fueron denunciados -mediante oficio- por el delito sexual en la Fiscalía de Concepción, región del Bío Bío.

La víctima narró parte del abuso que se concretó luego de meses en que dice fue acosada. En ese sentido, indicó que “siempre insistía en que yo tomara alcohol y yo siempre me negaba”.

Agregando que “esas situaciones fueron cada vez aumentando con el tiempo hasta que un día yo me fui a despedir (…) él me abrazó, me dio un beso en la cara y me agarró el trasero”.

Tras la denuncia la funcionaria fue removida de su lugar de trabajo a la unidad de Asuntos Internos, pese a que ella no es funcionaria policial.

Desde Carabineros informaron que efectivamente se encuentra en curso una investigación judicial por parte del Ministerio Público y, en paralelo, se inició una indagatoria administrativa.

Tras recibir la denuncia, y conforme al protocolo establecido, el coronel acusado fue removido de su cargo y trasladado.