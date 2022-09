Un hombre perdió dos horas médicas para la prueba de prótesis debido a la cancelación de vuelo de JetSmart. Lo anterior, se debe a que un trabajador de la empresa de vuelo faltó, por lo que, no se pudo realizar el viaje de Concepción a Santiago.

Durante la jornada de este martes la empresa JetSmart canceló un vuelo desde Concepción a Santiago, situación que dejó a Ricardo Gallegos, persona en situación de discapacidad, sin poder asistir a su hora médica.

Recordemos que JetSmart anunció a los pasajeros que el viaje de las 06:55 horas se anulaba, dando como solución trasladarlos a la región Metropolitana en bus.

Lo anterior, según indicaron las personas que están en el lugar, presuntamente la cancelación fue por la falta de uno de los tripulantes.

“Era para poder caminar”

Ricardo Gallegos es uno de los afectados, debido a que debía estar durante la mañana en Santiago para concretar una hora médica para la prótesis de sus piernas.

Radio Bío Bío conversó con Gallegos, quien aseguró que era primera vez que le cancelaban un vuelo y que la empresa debería tener una solución ante la falta del trabajador.

“Es primera vez que me pasa algo así y fue por falta de un tripulante (…) Cómo no van a tener otro tripulante para poder reemplazar al que falto“, manifestó.

Gallego, explicó a Canal 9 que tenía que ir a dos procedimientos para sus piernas y aseguró que para él es peligroso no asistir a las horas.

“Tenía que ir a la prueba de unas prótesis. Entonces, para mí esto es peligroso, porque tengo que volver a reprogramar las horas, para otro día. De aquí que me den la hora va a pasar mucho más tiempo“, aseguró.

Si bien la empresa entregó la opción de viajar vía terrestre a la región Metropolitana, Ricardo explicó que él se quedará en Concepción, porque ya perdió las horas.

“No, es que no vamos a viajar, porque con el bus no alcanzo a llegar a la hora, tenía hora a las 11:00 y a las 12:00 horas del día, por eso que estaba programado el viaje para temprano“, detalló.

El afectado indicó que conseguir horas para una prótesis es bastante complicado y que para él significa más tiempo sin poder caminar.

“Vamos a tener que irnos para la casa, no nos queda otra (…) Llevaba bastante tiempo. Es para conseguir una prótesis para las piernas, para poder caminar“, mencionó.

Cabe precisar que JetSmart entregó un vale de comida por diez mil pesos a los más de 100 pasajeros afectados por esta situación.

Además, aseguraron que no les entregarán un reembolso por la cancelación, situación que cambió horas más tarde, ya que mediante un comunicado señalaron que a los afectados se les dio la opción de cambio de fecha sin costo, o el reembolso del pasaje.