Pasajeros de un vuelo de la empresa JetSmart denuncian que la empresa les canceló un vuelo que tenían a las 06:55 horas de este martes desde el Aeropuerto Carriel Sur en Concepción, con dirección a Santiago, y les ofreció llevarlos en un bus.

Johan, uno de los pasajeros, en un video señaló que no les entregaron una respuesta clara por parte de la empresa sobre la cancelación del vuelo, por lo que solicitan conversar con la administración del recinto.

Según indicaron las personas que están en el lugar, presuntamente la cancelación se debería por la falta de uno de los tripulantes.

BioBioChile se contactó con la empresa JetSmart, desde donde se espera emitan una declaración durante la jornada.

Romina Fuentes, otra de las pasajeras afectadas, dijo que llegaron a eso de las 05:50 horas al aeropuerto. Mientras hacían la fila, agregó Romina, les dijeron que el vuelo había sido cancelado, por lo que les solicitaron bajar al primer nivel.

“Baja una persona y dice que el vuelo había sido suspendido porque la jefa de los tripulantes de la cabina, no se presentó a trabajar”, enfatizó la mujer, quien añadió que les ofrecieron un bus que debía salir a las 08:00 horas, sin embargo, aún no había llegado.

La pasajera afectada manifestó que les entregaron un vale de comida por 10 mil pesos, pero que no les entregarán un reembolso por la cancelación.

Según indicó, son más de 100 los pasajeros afectados por esta situación.

Romina dijo que no juzgan a la trabajadora que no se presentó, ya que puede que sea por motivos personales, sin embargo, cuestionan que no haya una persona que la reemplazara. También indicó que crearon un grupo de WhatsApp, ya que no descartan presentar una demanda colectiva y pedir un reembolso.

Poco antes de las 09:00 horas llegaron los buses que trasladarán a los pasajeros que tenían como destino viajar a Santiago, sin embargo, por diversos motivos, algunos no se subieron, ya que, por ejemplo, perdieron horas médicas que estaban previamente agendadas.