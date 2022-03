El padre de Tomás Bravo, Moisés Bravo, afirmó que los peritajes ratifican la intervención de terceros en la desaparición y muerte del pequeño, ocurrida en febrero de 2021 en Arauco, en la región del Bío Bío.

Las declaraciones las emitió tras reunirse con la fiscal regional Marcela Cartagena, quien informó a los intervinientes los avances de la investigación y los resultados de algunos de los peritajes pendientes.

Tras salir del encuentro, Moisés Bravo detalló que “fue una reunión bastante diferente a las anteriores. Fue una reunión muy provechosa. Me hubiese gustado escuchar un poco más, pero hay cosas que se deben respetar con el tiempo”.

En esa línea, aseguró estar conforme con los avances de las indagatorias que permitan esclarecer qué ocurrió tras la desaparición del pequeño en Caripilún.

“Hoy no me voy con las manos vacías para mi hogar (…) Hay cosas muy relevantes que en algún momento se van a dar a conocer y la verdad de las cosas es que, si bien estoy herido, me voy con una pequeña luz de esperanza”, agregó.

El padre de Tomás aseguró que “cada vez estamos más cerca” de conocer qué sucedió.

Asimismo indicó que los peritajes ratificarían la intervención de terceras personas. “No hay duda de eso. Esto es algo que viene hace bastante tiempo, entonces la confirmación era algo que uno venía a buscar, tanto la data y causa (de muerte)”.

“La confirmación de terceros si está afirmada”, insistió y aclaró que aún hay exámenes pendientes.

El abogado de Moisés, Cristián Echaíz, confirmó que se entregaron nuevos antecedentes del trabajo que lidera el Ministerio Público y los resultados de pericias desarrolladas en el país.

Además se mostró a favor de que la Fiscalía solicite una nueva ampliación en el plazo de investigación, ya que “hay varias diligencias en curso”.

El querellante evitó referirse al único imputado por el caso de Tomás Bravo, su tío abuelo.

Por su parte, Alejandro Espinoza, abogado y director de la Fundación Amparo y Justicia, explicó que la reunión tuvo por objeto “informar a los querellantes y las partes respecto del avance de ciertas diligencias de la investigación que han motivado a la fiscal regional solicitar al tribunal la ampliación del plazo de investigación”.

Requerimiento que anunció van a respaldar atendiendo los antecedentes expuestos por la fiscal Cartagena.

“Las diligencias y resultados que nos han informado el día de hoy vienen a ratificar las pericias preliminares de la Fundación Amparo y Justicia y también dicen relación con las pericias pendientes que se están desarrollando”, destacó Espinoza.

Entre ellos está el peritaje que la Fundación solicitó y que se efectúa en España para “establecer las circunstancias del fallecimiento de Tomás y arrojar indicios y pruebas concretas respecto de la autoría que tiene en estos hechos el único imputado en esta causa”, cerró.