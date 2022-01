Dirigentes e integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) ocuparon las dependencias de la Dirección del Hospital Rafael Avaria de Curanilahue -en la región del Bío Bío– para exigir soluciones a una serie de problemas que presenta el recinto asistencial.

Según acusan, el establecimiento más importante de la Red de Salud de la provincia de Arauco, se encuentra sin red de electricidad, con ascensores en mal estado, montacargas descompuesto, falta de ambulantes y carece de especialistas.

Patricia Valderas, presidenta del gremio, señaló que vienen denunciando esto hace seis años, sin solución. Afirmó que el jueves intentó contactar al ministro de Salud, Enrique Paris, pero no lo logró porque estaría de vacaciones.

Por ello pide que “la subsecretaria (María Teresa Valenzuela) se haga cargo a la brevedad, porque la atención que están recibiendo los pacientes es indigna, mueren pacientes porque no hay cómo trasladarlos y están hacinados en el primer piso y en la Urgencia”.

A las falencias antes expuestas, agregó que existe una torre sin terminar, desniveles en los pasillos, falta de implementos de trabajo y no cuentan con dotación suficiente de funcionarios

“Los trabajadores no dan abasto, no han podido tomar sus descansos, no hay especialistas y los que hay no asisten regularmente, esto ya no resiste”, afirmó Valderas.

“Los cadáveres estarían siendo trasladados por las escaleras, los pacientes no pueden subir a los otros pisos, los han subido usando el montacargas, pero también se descompuso”, aseguró la mujeres respecto a las denuncias que realizan los mismos pacientes.

Previamente, Radio Bío Bío intentó tener la versión del Servicio de Salud Arauco respecto a las graves denuncias, pero desde el organismo optaron por no referirse a la situación.