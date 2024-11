Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Sindicato de Operaciones de Puerto Ventanas anunció una paralización indefinida debido a la falta de acuerdo con la empresa en el marco de una negociación colectiva mediada por la Inspección del Trabajo. Los trabajadores acusan a la empresa de no abordar sus demandas, mientras que la compañía asegura estar dispuesta a continuar el diálogo. Tras reuniones desde julio, el sindicato busca igualdad de condiciones y beneficios. Aunque la empresa dice no contar con recursos para la negociación, se lamenta por no haber llegado a un acuerdo y se compromete a resolver la situación. El sindicato seguirá la paralización hasta obtener una respuesta clara, con 71 socios activos en la organización.