Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Las obras del Estadio Municipal de San Antonio, iniciadas en 2018, aún no han sido recibidas por la municipalidad a fines del 2024, situación denunciada en la Contraloría General de la República junto con demoras en la licitación de pinturas necesarias. La denuncia destaca irregularidades en la construcción, incluyendo el uso de recursos destinados a mejoras para contratar consultoras en lugar de implementar protecciones contra incendios. A pesar de la necesidad de pinturas contra incendios, Contraloría señala que no es imprescindible. El diputado Hotuiti Teao acusa que el proyecto debería haber finalizado en 2020 y reporta más de 900 fallas estructurales. No obstante, las autoridades locales y el Ministerio de Obras Públicas no han respondido sobre el estado de las obras ni la fecha de la recepción municipal hasta el momento.