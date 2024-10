Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, descarta "una derrota política" tras elección de Camila Nieto como primera alcaldesa mujer de la comuna puerto, abanderada del Frente Amplio. Sharp, a través de redes sociales, destaca logros de su gestión y reconoce la efectividad electoral del proyecto del FA, enfatizando que es una derrota electoral, no política. Llama a construir un proyecto nacional diferente y afirma que el oficialismo no es la respuesta ante avance de la derecha. Se especula que Sharp podría postular al parlamento por la región de Valparaíso tras no ir a reelección.