El Comité del Cementerio número 3 de Playa Ancha presentó una demanda contra la Corporación Municipal de Valparaíso por no cumplir el acuerdo para remediar daños causados por tumbas inundadas en 2019. A pesar de haber acordado la construcción de 52 bóvedas para familias afectadas, el plazo límite del 31 de enero de 2021 no se ha cumplido, según la abogada del Comité, Alejandra Lagos. Juana Moreno, presidenta del Comité, señaló que 55 familias se han visto perjudicadas por inundaciones debido a la acumulación de agua subterránea en el terreno. La Corporación Municipal, representada por Eduardo Riquelme, se mostró dispuesta al diálogo y proporcionará la información requerida por Tribunales. El acuerdo, financiado por el Concejo Municipal con cerca de 290 millones de pesos, no ha sido ejecutado, lo que ha llevado al Comité a presentar también una querella por exhumación y pérdida de cuerpos.