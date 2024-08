Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Juzgado de Letras y Garantía de Quintero, en la región de Valparaíso, decidió no perseverar en el procedimiento contra Claudia Reveco y Alex Olivares, acusados de obstrucción a la investigación por la muerte de la abogada Valentina González en el motel El Duende en julio de 2022. La solicitud de reapertura del caso fue rechazada por presentarse fuera de plazo, a pesar de la querella contra Felipe Olivares, Alex Olivares y Claudia Reveco. La Fiscalía pidió no perseverar al no contar con antecedentes suficientes, mientras la abogada querellante mencionó diligencias pendientes y la necesidad de una formalización previa.