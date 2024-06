Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Esta mañana en el Juzgado de Garantía de San Antonio, José Venturino, imputado por el accidente de tránsito en el que fallecieron dos universitarias, entregó declaraciones por primera vez. Detalló que conducía ebrio cuando ocurrió el accidente, en el cual murieron Trinidad Bunster (20) y Agustina Espinoza (19), estudiantes de Derecho. Venturino, estudiante de derecho, fue formalizado por conducir ebrio con resultado de muerte, con una alcoholemia de 1,24 gramos por litro de sangre. A pesar de que las víctimas eran compañeras de carrera, afirmó que no las conocía. La familia de una de las víctimas cuestionó las declaraciones de Venturino, señalando que no aportaron información relevante y que no demostraron preocupación por las víctimas.