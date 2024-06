En completo hermetismo continúan las directivas de la Corporación Nacional Forestal tras las diferentes revelaciones que se han entregado con respecto al trabajo en el mega incendio del 2 y 3 de febrero en el gran Valparaíso.

No avisar a las autoridades del avance de la emergencia, las 90 modificaciones a la bitácora y las millonarias horas extras no han sido respondidas de parte de la CONAF, lo que ha generado que diputados de la región de Valparaíso exijan la salida del cargo de su director ejecutivo, Christian Little Cárdenas, quien este martes no se presentó en la Comisión Emergencia Desastres y Bomberos de la Cámara Baja por segunda vez.

Diputados piden salida del director ejecutivo de Conaf

Lo anterior fue criticado por el diputado Socialista, Nelson Venegas, quien forma parte de la Comisión, mientras que el Independiente Hotuiti Teao, recalcó que debe analizarse a la brevedad la salida del Director Ejecutivo de Conaf del cargo.

A ello se sumaron integrantes de la bancada de Renovación Nacional en la región, desde la cual el diputado Andrés Celis, su par Longton y Camila Flores, deslizaron que Little debe renunciar a su cargo o en su defecto entregar declaraciones, ya sea a la Comisión investigadora en curso, como también a los vecinos afectados.

Por otro lado, el presidente de la comisión investigadora de incendios, el diputado Tomás Lagomarsino apuntó que, a pesar de los significativas revelaciones de Conaf que se han entregado a la Comisión, es necesario esperar que esta termine para determinar acciones, a lo mismo que apuntó el diputado Republicano, Luis Fernando Sánchez.

Por unanimidad, la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos oficiará, ante estas 2 faltas de Christian Little a la instancia, dado que es parte de la labor fiscalizadora de los parlamentarios.

Mientras que, en la Comisión Especial Investigadora de Incendios, se mantienen gestionando la visita del director ejecutivo, con el fin de que responda ante la serie de acusaciones que enfrascan el actuar de CONAF en la catástrofe.