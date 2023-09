Este jueves se conoció que desde 2012 existen informes, públicos y solicitados por la Municipalidad de Concón, donde Sernageomin recomienda no construir en dunas. Estudios que aseguró su director, Patricio Aguilera, no han sido requeridos por la casa edilicia de Viña del Mar.

El director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Patricio Aguilera, confirmó la existencia de informes que recomendaban no construir en sistema dunares. La información fue requerida por autoridades de Concón, pero no por Viña del Mar, comuna donde se generaron los socavones que han obligado a evacuar a residentes por el riesgo de habitar los departamentos.

“Hay informes preliminares de que no es razonable tener construcciones en esta zona, esos informes están por parte del Sernageomin del año 2012 al menos. Ahora lo que ocurre acá, es que hay una situación hidráulica que produce un deterioro del sistema y se lleva material”, afirmó con relación al colapso del colector de aguas lluvias que originó el primer socavón, frente al edificio Kandisnky.

Municipalidad de Viña del Mar no ha pedido estudios a Sernageomin

Según precisó, los informes técnicos que menciona son públicos, de 2005 y 2012, y se elaboraron a petición de la Municipalidad de Concón. “Se detalla que no es recomendable construir ahí (sistema dunar) y ustedes pueden ver en la Municipalidad de Concón no hay construcciones en esta zona”.

Realidad opuesta a la de Viña del Mar, ya que Aguilera confirmó “no nos han solicitado esos estudios”.

Según detalló, la recomendación de no construir es porque hay “un escarpe que está expuesto y es una zona sísmica, que obviamente no es el lugar más adecuado para construir y urbanizar”.

De igual forma indicó que “tenemos certeza es que esta zona está activa, desde el punto de vista de inseguridad, por lo tanto, hay que controlarlo y en ese estamos”.

También indicó que esta jornada realizarán una inspección en terreno para verificar las factibilidades técnicas para desarrollar soluciones, lo que será informado este viernes.

La información la entregó tras la constitución de una mesa técnica que abordó las acciones a desarrollar en torno a los dos socavones que se originaron en viña del Mar en el sector de Cochoa.