La seremi de Cultura y las Artes de la región de Valparaíso, Patricia Mix, negó cualquier conflicto de interés en los millonarios y cuestionados convenios con instituciones privadas, pese a que no fueron visadas por el Consejo de la Comisión Evaluadora.

Así lo informó la jornada del lunes, luego de abandonar rápidamente el Congreso Nacional tras su participación en la comisión de Cultura y Arte de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Recordemos que la autoridad se presentó en la sala con el fin de entregar explicaciones respecto a los millonarios traspasos de recursos públicos a organizaciones privadas. Esto, sin que fueran revisados previamente por el Consejo de la Comisión Evaluadora, como lo determina el protocolo.

Son 17 los convenios que suman más de $230 millones, por los que se apunta a la Seremi Mix, los cuales salieron a la luz en medio del caso Convenios a nivel nacional.

Por lo anterior, fue interpelada el 8 de agosto recién pasado por el diputado Hotuiti Teao, integrante de la comisión de Cultura y Artes.

Seremi de Cultura Valparaíso: “No tengo ningún conflicto de interés”

La seremi de Cultura, Artes y Patrimonio, Patricia Mix, en medio de la comisión del lunes, insistió en que no tiene conflicto de interés con ninguna de las organizaciones involucradas y que su cargo se debe a su experiencia en el área.

“No tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna de las entidades con las que he hecho convenios o contratos. Tengo 40 años de trayectoria como gestora y artista de la región. Efectivamente, he trabajado para muchas de las entidades, pero ninguna de las últimas en los dos años, que es lo que la ley me exige”, aclara.

Tras el término de la convocatoria en la cámara, la autoridad de la secretaría ministerial salió rápidamente del Congreso Nacional sin responder preguntas ni dar declaraciones a la prensa.

El diputado Teao, manifestó su disconformidad con las respuestas de la Seremi Mix, afirmando que no dejó las cosas claras.

A esto se sumó el parlamentario Andrés Longton, quien participó de la comisión, y apuntó a una discreción excesiva, acusando arbitrariedad en la entrega de recursos.

Cabe destacar que, según informaron los diputados, en estos traspasos aparecen personas ligadas a la política, como excandidatos. Entre estos, por ejemplo, una excandidata a diputada y una excandidata a constituyente.