El candidato presidencial Gabriel Boric llegó este lunes al cerro Esperanza de Valparaíso para reunirse con dirigentes sociales, donde apeló a la unidad de los bloques de izquierda para vencer a José Antonio Kast en segunda vuelta.

El diputado por Magallanes confirmó que está en contacto con Yasna Provoste (DC), con el PS y el PPD, y destacó los puntos en común con los votantes de Franco Parisi. “Aquí tienen una alternativa”, afirmó.

En la primera actividad de cara a los comicios de diciembre, el abanderado de Apruebo Dignidad aseguró que hay dos proyectos muy distintos para llegar a La Moneda: “Uno que las respeta íntegramente en todos sus derechos y otra que las quiere hacer retroceder, a las diversidades, a las disidencias. Queremos un país inclusivo. Nos la hemos jugado por los niños y niñas de nuestro país, porque a ellos tenemos que escucharlos”, aseguró el magallánico.

Reconoció que tienen un gran desafío y “yo tengo el deber hoy día, desde este espacio, pero lo voy hacer desde todas las plazas del país, a convocar a la más amplia unidad para poder ganar esta segunda vuelta”.

Por ello llamó a recorrer “todos los cerros, todas las plazas, tenemos que llegar a los sectores rurales, a todas las regiones donde nuestro mensaje no ha sido escuchado, en donde no hemos logrado llegar con la calma, con la templanza que se requiere”.

“Tenemos cosas que cambiar, tenemos una autocrítica que hacer, porque acá el que se duerme en los laureles, o los que son autocomplacientes, no nos sirven”, agregó.

Al igual como lo hizo el domingo, el candidato pidió no ningunear ni caer en provocaciones. “Tenemos que entender a quienes votaron por otras alternativas e invitarlos a ser parte de este proyecto y sobre todo, también, a ese 55% de chilenos que no fueron a votar. Les queremos hablar a ustedes y decirles que acá hay una alternativa de esperanza, de cambio, para que tengamos un país justo y digno para todos y todas”.

Tras reunirse con los vecinos, confirmó conversaciones con el PS, el PPD y aseguró que “estoy en contacto con Yasna Provoste y vamos a estar en contacto también con Carmen Frei”.

También destacó los puntos en común con los votantes de Franco Parisi, como los altos sueldos del Estado, recordando que el Frente Amplio propuso bajar los salarios a los políticos.

“Queremos decirles que acá tienen una alternativa y también a la gente que no votó (…) Hay mucha gente que decidió no participar porque no ve en la política algo que pueda mejorar su vida y nosotros les decimos que sí, que con nosotros vamos a mejorar las pensiones, la salud y vamos a tener más seguridad y más certeza“, cerró.