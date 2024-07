Se abrió el medallero: dupla china conquistó la primera presea de oro en los JJOO en Tiro con rifle

Los chinos Yuting Huang y Lihao Sheng ganaron la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 al batir a los surcoreanos Jihyeon Keum y Hajun Park en la final de la competición de rifle de aire 10 metros por equipos mixtos, en el Centro de Tiro de Chateauroux.

Como ocurre en los Juegos desde Múnich 1972, el tiro olímpico ofreció el primer podio de una cita olímpica. Yuting Huang y Lihao Sheng permitieron a China revalidar el oro en esta modalidad tras la victoria de Yang Qian y Yang Haoran en Tokio 2020.

Los chinos, que dominaron la clasificación con 632.2 puntos por los 631.4 de los surcoreanos, se impusieron en la final por 16-12 pese a que Jihyeon Keum y Hajun Park comenzaron dominando en la primera tirada (20.3-20.6). Huang y Sheng reaccionaron rápidamente, tomaron la delantera y ya no dieron opción a sus rivales.

Yuting Huang campeona mundial en 2022 y 2023. En esta última cita, en Bakú, ya hizo pareja con Lihao Sheng

La medalla de bronce fue para los kazajos Alexandra Le e Islam Sapayev, que tras ser terceros en la previa se impusieron con claridad, por 17-5, a los alemanes Anna Janssen y Maximilian Ulbrich. Es la primera presea en tiro del país asiático desde Atlanta 1996.

Los mexicanos Alejandra Zumaya y Edson Ismael Ramírez firmaron la séptima plaza en la clasificación con 628.6 puntos, y los argentinos Fernanda Russo y Marcelo Julián Gutiérrez la decimonovena con 624.8.

An incredible moment for the People’s Republic of China as they take the first #gold medal of the Olympic Games #Paris2024! 🥇🇨🇳

Outstanding performance in shooting 10m air rifle mixed team! That’s back-to-back golds in this event for the People's Republic of China.… pic.twitter.com/hIG9odFgtc

— The Olympic Games (@Olympics) July 27, 2024