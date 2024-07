Muchas personas transitan a diario por la intersección de las calles Compañía y Bandera, en el centro de Santiago, donde actualmente se encuentran los jardines del ex Congreso Nacional. Pero hay quienes ni siquiera imaginan el horror que se vivió en ese lugar hace casi 161 años.

La autora chilena Francisca Solar acaba de publicar El buzón de las impuras, su nuevo libro de ficción histórica que está inspirado en una impactante y usualmente olvidada tragedia que remeció a Chile en el siglo XIX: el incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús en 1863, donde murieron más de 2 mil mujeres atrapadas en su interior.

La escritora, que ha publicado 17 novelas en 20 países a lo largo de su exitosa carrera, lanzó su nueva obra junto al sello Umbriel de Ediciones Urano. Está disponible en librerías chilenas desde mediados de junio y será distribuida en toda Latinoamérica y España.

La sinopsis oficial de El buzón de las impuras narra lo siguiente.

En 1863, en el momento más crítico de la guerra civil estadounidense, los miembros de la misión diplomática del presidente Lincoln en Santiago de Chile se transformaron en los inesperados héroes de una de las tragedias más sobrecogedoras del siglo XIX: la muerte de más de dos mil mujeres atrapadas en el incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús. Esta catástrofe llegó a la portada del New York Times y desató la preocupación de autoridades internacionales, pero como el fuero eclesiástico protegía a los sacerdotes de cualquier investigación civil, el caso se cerró como un simple accidente. Las víctimas jamás obtuvieron justicia. El buzón de las impuras desnuda por primera vez quiénes eran las Hijas de María, una cofradía de mujeres de la alta sociedad que lograba convocar a miles de fieles, pero que terminó sepultada bajo las cenizas del templo jesuita en el injusto silencio de la subyugación patriarcal. Murieron sus cuerpos, pero no sus voces, pues del horrendo fuego solo una cosa se salvó: el buzón donde las asociadas confesaban a la Virgen sus más íntimos deseos y pecados… así como también los violentos abusos a los que eran sometidas en el supuesto nombre de Dios.

“En el incendio murió más gente que en el Titanic”

Francisca Solar ya había escrito antes sobre ficción histórica y durante su investigación para otra novela fue que se topó con este shockeante hecho. También notó, rápidamente, lo poco conocido que es en la actualidad, pese a la brutalidad de lo sucedido.

En entrevista con BioBioChile, Solar expresa que “es casi imposible enterarse de esto porque hay muy poca información, se ha escrito muy poco, se ha investigado muy poco y es bien inaudito, porque es una de las tragedias humanas más importantes de la historia contemporánea; y sucedió aquí en Santiago de Chile y nosotros mismos no la conocemos”.

“Mientras más aprendía sobre este tema, más me sorprendía que no tuviésemos, no sé, 30 novelas sobre este tema en la librería. Porque es un hito que es tan colosal, que además es tan complejo, porque se puede contar de un montón de perspectivas diferentes (…) Es nuestro Titanic, sin duda. En el sentido de un accidente que es muy grande, que tiene muchas repercusiones. Además, en el incendio de la Compañía murió más gente que en el Titanic, fue más terrible”, añade.

Si bien El buzón de las impuras es una novelización de la tragedia, contando con varios elementos de ficción en el relato, también incluye detalles reales de los acontecimientos históricos que fueron obtenidos, principalmente, desde la prensa de esa época, que cubrió de manera amplia los pormenores del incendio y sus consecuencias.

“En esta investigación no hay nada que no esté públicamente para todo el mundo, para el que quiera saber. Esto era información que estaba, de verdad, a vista y paciencia de cualquiera. Yo simplemente puse el dedo encima nomás e hice clic. El 90% de los archivos históricos que yo utilizo para la novela están visibles, públicos, (y) descargables en Memoria Chilena”, apunta la autora.

Algunos elementos prominentes de ficción que incluye la novela son la familia protagonista, los Aguirre Vanderbilt, que están basados en una familia chilena norteamericana real; y todo el contenido de las cartas recuperadas desde el Buzón de la Virgen luego del incendio, pues lo que escribieron las víctimas nunca fue relevado públicamente, pese a que las misivas quedaron en posesión de las autoridades de la época.

“Como se ha escrito tan poco sobre el incendio de la compañía, yo ya sabía de antemano que mi novela, que mi libro de ficción, mi ficción histórica, se iba a transformar, probablemente, en la única fuente histórica sobre este tema para mucha gente y eso es una responsabilidad gigantesca. Uno, porque la novela es ficción, entonces no va a faltar el que crea que fue real cosas que no fueron, y que están dentro de la novela; que eso es un peligro tremendo. Y segundo, eso me obligaba a mí a ser todavía más rigurosa. Entonces, esta es una novela histórica tremendamente rigurosa, pero por supuesto que es, insisto, ficción”, sostiene Solar.